محافظ الإسكندرية يزور مصابي عقار الجمرك المنهار ويصرف مساعدات مالية عاجلة

زار أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، مستشفى رأس التين العام للاطمئنان على حالة المواطن محمد محمد عبدالعزيز، المصاب في حادث انهيار العقار المنهار بنطاق حي الجمرك.

واطلع خالد، على الموقف الطبي للمواطن والخطة العلاجية الحالية والمستقبلية له بمعرفة مديرى المستشفى ومدير عام منطقة الجمرك الطبية ومدير إدارة الطوارئ والرعاية العاجلة بمديرية الصحة، ووجه بتقييم مستمر للحالة وتقديم الدعم الطبي والنفسي له باستخدام كل الإمكانيات المتاحة في نطاق المحافظة.

وأمر خالد بصرف المساعدات المالية العاجلة له بمعرفة مديرة التضامن الاجتماعي في موعد أقصاه الأحد الموافق 6/4/2025 حرصا على الاستقرار المادي والاجتماعي للمواطن.

كما وجه المحافظ، بتيسير توفير فرصة عمل للمواطن محمد محمد عبد العزيز بحي جمرك اعتبارا من أمس مع تدبير سكن بديل له لينقل اليه فور تعافيه وخروجه من المستشفى.

وقرر محافظ الإسكندرية تشكيل لجنة هندسية من مديرية الاسكان والمرافق لتحديد أسباب انهيار العقار، كما شدد على سرعة انتهاء أعمال اللجنة الهندسية من أعمالها للوصول إلى المتسبب في هذا الحادث وتقديمه لجهات التحقيق.

رافق المحافظ في الزيارة السكرتير العام المساعد, والعميد رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ ورئيس حي الجمرك ومدير عام منطقة الجمرك الطبية وممثل عن مديريه التضامن الاجتماعي.