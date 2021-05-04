السيتي ينهي الشوط الأول متقدما على سان جيرمان بهدف محرز

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أنهى مانشستر سيتي شوط المباراة من مواجهته أمام باريس سان جيرمان، متقدما بهدف دون رد في اللقاء المقام مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب الاتحاد ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأحرز رياض محرز نجم مانشستر سيتي هدف فريقه الأول في الدقيقة 11 من عمر الشوط الأول.

وكانت مواجهة الذهاب قد أقيمت قبل أسبوع وانتهت بفوز السيتي بهدفين مقابل هدف.

وبدأ مانشستر سيتي المواجهة بتشكيل مكون من..

حراسة المرمى: إيدرسون

خط الدفاع: والكر - ستونز - دياز - زيتشينكو

خط الوسط: دي بروين - فيرناندينيو - جوندوجان

خط الهجوم: محرز - فودين - بيرناردو سيلفا

فيما يلعب باريس سان جيرمان المواجهة بتشكيل مكون من..

حراسة المرمى: كيلور نافاس

خط الدفاع: فلورينزي - ماركينيوس - كيمبيمبي - ديالو.

خط الوسط: هيريرا - باريدس - فيراتي.

خط الهجوم: دي ماريا - ماورو إيكاردي - نيمار جونيور