اتفاق ليبي كويتي على تفعيل اللجنة المشتركة بين البلدين

أعلنت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش أنه تم الاتفاق مع الكويت على تفعيل اللجنة المشتركة بين البلدين، المتوقفة منذ عام 2010، بالإضافة إلى مناقشة عودة عمل السفارة الكويتية والخطوط الجوية الكويتية.

وأكدت المنقوش، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرها الكويتي الشيخ أحمد ناصر الصباح، حسبما أوردت قناة (ليبيا الحدث) الإخبارية، عقب اللقاء مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية، والذي عقد بمقر ديوان الوزراء الليبي، ضرورة تعزيز العلاقات بين البلدين والاستفادة من خبرة وتجربة دولة الكويت في دعم حكومة الوحدة الوطنية في التنمية والبناء والتطوير الاقتصادي في مختلف المجالات.

ووجهت الشكر لدولة الكويت، أميرًا وحكومة وشعبا، على دعم المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية منذ الأيام الأولى لمنح الثقة لهم من قبل مجلس النواب الليبي.

ومن جهته، قال وزير الخارجية الكويتي إنه "تم نقل رسالة خطية من أمير الكويت للقيادة الليبية تتضمن تحياته وترحيبه بمنح الثقة لرئيس حكومة الوحدة الوطنية وتمنياته القلبية بالتوفيق والسداد في أداء مهامه"، موضحا أنه تم خلال اللقاء استعراض أواصر العلاقات المتينة والتاريخية والعريقة بين البلدين الشقيقين وكيفية تنميتها وتطويرها في الكثير من المجالات.

ونوه بالتوافق الدولي الجديد بين بلاده وليبيا، وبمسار وخطة محددة يقودها الأشقاء الليبيون لرسم طريقهم في المستقبل للوصول إلى انتخابات نهاية العام الجاري، ووجه الدعوة لنظيرته الليبية لزيارة الكويت لعقد اجتماع اللجنة المشتركة الليبية الكويتية.