اتفاق ليبي كويتي على تفعيل اللجنة المشتركة بين البلدين

أعلنت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش أنه تم الاتفاق مع الكويت على تفعيل اللجنة المشتركة بين البلدين، المتوقفة منذ عام 2010، بالإضافة إلى مناقشة عودة عمل السفارة الكويتية والخطوط الجوية الكويتية.
وأكدت المنقوش، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرها الكويتي الشيخ أحمد ناصر الصباح، حسبما أوردت قناة (ليبيا الحدث) الإخبارية، عقب اللقاء مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية، والذي عقد بمقر ديوان الوزراء الليبي، ضرورة تعزيز العلاقات بين البلدين والاستفادة من خبرة وتجربة دولة الكويت في دعم حكومة الوحدة الوطنية في التنمية والبناء والتطوير الاقتصادي في مختلف المجالات.
ووجهت الشكر لدولة الكويت، أميرًا وحكومة وشعبا، على دعم المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية منذ الأيام الأولى لمنح الثقة لهم من قبل مجلس النواب الليبي.
ومن جهته، قال وزير الخارجية الكويتي إنه "تم نقل رسالة خطية من أمير الكويت للقيادة الليبية تتضمن تحياته وترحيبه بمنح الثقة لرئيس حكومة الوحدة الوطنية وتمنياته القلبية بالتوفيق والسداد في أداء مهامه"، موضحا أنه تم خلال اللقاء استعراض أواصر العلاقات المتينة والتاريخية والعريقة بين البلدين الشقيقين وكيفية تنميتها وتطويرها في الكثير من المجالات.
ونوه بالتوافق الدولي الجديد بين بلاده وليبيا، وبمسار وخطة محددة يقودها الأشقاء الليبيون لرسم طريقهم في المستقبل للوصول إلى انتخابات نهاية العام الجاري، ووجه الدعوة لنظيرته الليبية لزيارة الكويت لعقد اجتماع اللجنة المشتركة الليبية الكويتية.