مصدر أمني ينفي مقتل لواء شرطة بالمعاش بالقاهرة

نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله على أحد المواقع الإخبارية بشأن مقتل لواء شرطة "بالمعاش" قبل إفطار أمس الإثنين، داخل شقته بدائرة قسم شرطة الساحل بالقاهرة، وسرقة مبلغ مالى.



وأكد المصدر عدم صحة ما تم تناوله فى هذا الصدد جملةً وتفصيلاً، لافتا إلى أنه تبين من الفحص أن الواقعة تعود أحداثها لشهر مارس الماضى وأن المجنى عليه "بالمعاش"، وكان يعمل موظفا سابق بإحدى الجهات الحكومية، وتم تحديد مرتكبى الواقعة.

وأكد المصدر أن المجنى عليه لم يكن يعمل بوزارة الداخلية، لافتا إلى أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال الواقعة.