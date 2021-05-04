 مصدر أمني ينفي مقتل لواء شرطة بالمعاش بالقاهرة - بوابة الشروق
الثلاثاء 4 مايو 2021 3:34 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد فرض حظر التجوال في فترة الأعياد وشم النسيم نظرا لزيادة إصابات كورونا؟

النتـائـج تصويت

مصدر أمني ينفي مقتل لواء شرطة بالمعاش بالقاهرة

مصطفى عطية
نشر في: الثلاثاء 4 مايو 2021 - 3:08 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 4 مايو 2021 - 3:08 ص

نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله على أحد المواقع الإخبارية بشأن مقتل لواء شرطة "بالمعاش" قبل إفطار أمس الإثنين، داخل شقته بدائرة قسم شرطة الساحل بالقاهرة، وسرقة مبلغ مالى.


وأكد المصدر عدم صحة ما تم تناوله فى هذا الصدد جملةً وتفصيلاً، لافتا إلى أنه تبين من الفحص أن الواقعة تعود أحداثها لشهر مارس الماضى وأن المجنى عليه "بالمعاش"، وكان يعمل موظفا سابق بإحدى الجهات الحكومية، وتم تحديد مرتكبى الواقعة.

وأكد المصدر أن المجنى عليه لم يكن يعمل بوزارة الداخلية، لافتا إلى أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك