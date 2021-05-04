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وزير برازيلي سابق:حذرت بولسونارو بشأن توقعات كوفيد-19

برازيليا (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 4 مايو 2021 - 9:46 م | آخر تحديث: الثلاثاء 4 مايو 2021 - 9:46 م

قال وزير الصحة البرازيلي السابق لويس هنريكي مانديتا إنه حذر الرئيس جايير بولسونارو من الزيادة الهائلة في أعداد الإصابة والوفيات من كوفيد-19.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء أنه عندما كان مانديتا في منصبه، أظهرت التوقعات أنه في أسوأ السيناريوهات، يمكن أن تسجل البرازيل 180 ألف حالة وفاة بحلول نهاية عام 2020، وفي الواقع سجلت البرازيل أكثر من 190 ألف حالة وفاة بحلول 31 كانون أول/ديسمبر الماضي.

وقال مانديتا خلال جلسة استماع علنية أمام لجنة التحقيق في كوفيد-19 التابعة لمجلس الشيوخ إن وزارة الصحة لم تصدر أوامر بزيادة إنتاج الكلوروكين، وأن بولسونارو كان لديه فريق مواز من المستشارين.

وتابع أن القضايا الدبلوماسية بين وزارة الشؤون الخارجية وعضو الكونجرس إدواردو بولسونارو والحكومة الصينية أضرت بشراء البرازيل للواردات .

وأضاف أنه كان من الممكن للبرازيل أن تبدأ في تطعيم السكان في نوفمبر 2020.

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