الإسماعيلي يدخل في معسكر مغلق قبل مواجهة الجونة

قرر الجهاز الفني للنادي الإسماعيلي الدخول في معسكر مغلق اليوم الثلاثاء، استعدادًا لمواجهة الجونة المقرر لها غدًا الأربعاء في إطار مباريات الجولة العشرين من عمر الدوري العام.

ومن المقرر أن يخوض الفريق مرانه الرئيسي و الأخير مساء اليوم، استعدادًا للمواجهة المقرر إقامتها بالغد على ستاد النادي الاسماعيلي.

وكان عماد سليمان عضو اللجنة الفنية و المشرف العام على فريق الكرة قد أصدر قرارًا بفرض السرية التامة على تدريبات الفريق خلال الفترة الحالية.

ويسعى الاسماعيلي لتحقيق ثالث انتصاراته على التوالي، بعد الفوزين الأخيرين الذين حققهم الفريق على حساب المصري البورسعيدي و الانتاج الحربي.