حبس المتهم بقتل شقيقته لشكه في سلوكها بالشرقية

قررت جهات التحقيق بمركز شرطة أبو حماد في الشرقية، حبس شاب لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق؛ لاتهامه بقتل شقيقته بـ4 طعنات في إحدى القرى التابعة لمركز أبو حماد؛ وذلك بسبب الشك في سلوكها.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية تلقت إخطارًا بورود إشارة من مستشفى أبو حماد المركزي بوصول "م. ع." ربة منزل، مقيمة في قرية تابعة لمركز أبو حماد، مصابة بـ4 طعنات في أنحاء متفرقة بالجسد، وتوفيت متأثرة بإصابتها.

وتبين من التحريات الأولية أن وراء ارتكاب الواقعة شقيق المجني عليها "ع. ع." 25 عامًا، وأنه قد ارتكب جريمته بسبب الشك في سلوكها.

تم ضبط المتهم والسلاح المستحدم في الواقعة، وبالعرض على جهات التحقيق قررت انتداب فريق من الطب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة، وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية، وقررت حبس المتهم على ذمة التحقيق.