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التحريات تكشف سبب حريق مركز صيانة سيارات بالهرم


نشر في: الأربعاء 4 مايو 2022 - 2:01 ص | آخر تحديث: الأربعاء 4 مايو 2022 - 2:01 ص

توصلت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، حول حريق نشب داخل مركز صيانة سيارات بدائرة قسم شرطة الأهرام، إلى أن ماسا كهربائيا بأحد الوصلات الداخلية سبب نشوب الحريق، ولا شبهة جنائية في الواقعة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية امن الجيزة، بلاغا يفيد نشوب حريق داخل مركز صيانة سيارات بمنطقة اللبيني بدائرة قسم شرطة الأهرام، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ 4 سيارات إطفاء لمحل الحريق.

وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات، وسيطرت القوات على الحريق دون وقوع إصابات.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.


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