جيش الاحتلال يستعد لاستكمال احتلال قطاع غزة

وسط تقارير عن تقدم في محادثات صفقة الأسرى، يستعد جيش الاحتلال لاستكمال احتلال قطاع غزة، حيث تقوم خمس فرق بمناورات في المنطقة.

وبحسب ما نشرته وكالة «معا»، صباح الخميس، يتزامن ذلك مع مواصلة القتل الممنهج للمواطنين في غزة، حيث يواصل طيران الاحتلال شن غارات مكثفة في جميع أنحاء القطاع.

وتضيف القناة 12 الإسرائيلية أن لواء ناحال يواصل العمل في شمال قطاع غزة، فيما هاجمت الفرقة 99 موقعًا وعدة مبانٍ يزعم أن المقاومة تستخدمها شمال قطاع غزة.

وفي منطقة خان يونس، يواصل جيش الاحتلال عمليات الهدم والتدمير الممنهج لاسيما في رفح.

حتى هذه اللحظة، تجري خمس فرق مناورات داخل قطاع غزة - وهو عدد هائل لم يُشاهد منذ أكثر من عام: في بداية الأسبوع، بدأت الفرقة 98 مناورات في الضواحي الشمالية لمدينة غزة إلى جانب الفرقة 162.

وفي جنوب قطاع غزة، في منطقة رفح، تضيف القناة العبرية تنشط الفرقة 143 - فرقة غزة. وتعمل الفرقة 36 في خان يونس، بينما تنشط الفرقة 99 في مناطق جباليا وبيت لاهيا ونتساريم.

وبحسب التقرير، فإن المعارك تتمركز حاليًا في منطقة الشجاعية، حيث وسّعت قوات الاحتلال نطاق عملياتها خلال الأسبوع الماضي.

وتشهد المنطقة اشتباكات عنيفة لم تشهدها قوات الاحتلال من قبل، حيث أوقعت المقاومة إصابات عديدة في صفوف الجنود.

وبحسب التقرير الإسرائيلي، يدرك جيش الاحتلال أن حادثتي إطلاق الصواريخ من غزة تدلل أن هناك عددًا كبيرًا من المسلحين، وأن حرب العصابات قائمة.

وأدى دخول الفرقة 98 إلى الشجاعية إلى نشر الجيش الإسرائيلي 15 فرقة في القطاع، أي آلاف المقاتلين.

ويستعد جيش الاحتلال لتطويق مدينة غزة، وفي الوقت نفسه، المخيمات المركزية ومنطقة المواصي، المنطقة التي نزح إليها معظم الفلسطينيين.

وفقا للتقرير فإن «هذه خطوات رئيسية تكمل سيطرة الجيش على القطاع بأكمله، وقد تتطور في الأيام المقبلة».