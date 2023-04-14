زيلينسكي: أوكرانيا لا تتوقع الانضمام لحلف الناتو إلا بعد الحرب

اعترف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأنه "ليس واقعيا" بالنسبة لبلاده أن تنضم إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) خلال الحرب الدائرة في مواجهة الحرب مع روسيا.

وقال زيلينسكي، اليوم الخميس، في مؤتمر صحفي في هولندا: "نحن واقعيون، نعلم أننا لن نكون في حلف الناتو خلال الحرب، لكن نرغب خلال الحرب، أن نحصل على رسالة واضحة للغاية تفيد بأننا سنكون في حلف الناتو بعد الحرب".

وجاء تصريح زيلينسكي أثناء حديثه في لاهاي إلى جانب رئيس الوزراء الهولندي مارك روته ورئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو.

وذكر زيلينسكي أنه تلقى رسائل إيجابية من بعض الدول قبل قمة الناتو المزمعة في يوليو المقبل في فيلنيوس، لكنه ما زال يأمل في تلقي المزيد من علامات الدعم الملموسة.

ووصف روته احتمالية انضمام أوكرانيا إلى الناتو بأنها مسألة "حساسة للغاية" بسبب الحرب الدائرة مع روسيا، لكنه أعرب عن دعمه لانضمام أوكرانيا إلى الحلف العسكري الغربي في نهاية المطاف.

وقال روته: "ندعم طموحات أوكرانيا في الانضمام إلى الناتو".

يذكر أن روسيا تقدمت بمقترحات للناتو لخفض التوترات العسكرية في أوروبا وذلك قبل الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير عام 2022، وتضمنت هذه المقترحات عدم انضمام كييف للناتو.