ننشر أسماء المتوفين والمصابين في حادث تصادم أتوبيس بشاحنة نقل ثقيل في الوادي الجديد

لقي 14 شخصا مصرعهم بينهما أصيب 25 آخرين في حادث تصادم أتوبيس نقل ركاب عام وسيارة نقل بطريق الخارجة - أسيوط، بالقرب من منطقة النقب، حيث كان الأتوبيس متجها إلى القاهرة ويقل ركاب أغلبهم من مدينة الداخلة.



وأسفر الحادث عن وفاة "إبراهيم عبد الدايم محمد ٣٠ سنة، محمد سيد خميس١٧ سنة، أحمد حنفى محمد ٣٠ سنة، صابر ذكى محمد٥٠ سنة، محمد أبو بكر السيد٤٠ سنة، رقية محمود توفيق ٧ سنين، نورين محمود توفيق ٤ سنين، ريهام محمد أحمد ٣٥ سنة، محمد إسماعيل محمد ، طارق عبدالمنعم محمد جثة هامدة، مليكة مصطفى حسين جثه هامدة و5 جثث مجهولي الهوية".



وإصابة كلا من "ندى خالد علي، هدى فتحي محمود، مصطفى حسين حمد، محمد رأفت كمال، أحمد ربيع الشيخ، مرفت امين سيد، مالك صبرى عيد الرحمن، محمد حسين جاب الله، عبدالرحمن حسين جاب الله، عادل السيد محمد، محمد زكريا أحمد، صابر عبدالرحمن محمد، معتصم صابر شحاته، ماجد طلعت محمد، ممدوح خضر محمد، سالم محمد رشدى، محمد أحمد عبدالقادر، حمدى حافظ، حمدي عبدالرافع سنوسي، ياسر عبدالرحيم محمود، أحمد محمد سيد، حميدة عبدالرافع محمد، داليا صابر".



كان اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد، قد تلقي بلاغا يفيد وقوع حادث تصادم بين اتوبيس ركاب وسيارة نقل ثقيل، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث وتم نقل المصابين إلى مستشفى الخارجة التخصصي، وإيداع جثث المتوفين مشرحة المستشفى.



وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.