إندونيسيا تكثف عمليات البحث عن 29 شخصا مازالوا مفقودين بعد انقلاب عبارة

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كثفت الحكومة الإندونيسية عمليات البحث البحرية والجوية والبرية عن 29 شخصا مازالوا مفقودين، بعد انقلاب عبارة في مياه جزيرة بالي، حيث يسابق عمال الإنقاذ الزمن للعثور على ناجين.

وقال وزير النقل دودي بوروجاندي للصحفيين في جاكرتا أمس السبت "إننا نستخدم جميع الإمكانيات المتاحة لتسريع جهود البحث والإنقاذ"، حسب وكالة أنتارا نيوز الإندونيسية للأنباء اليوم الأحد.

وأضاف أنه منذ وقوع الحادث، قامت وزارته بالتنسيق الوثيق مع الوكالة الوطنية للبحث والإنقاذ والجيش والشرطة ولجنة سلامة النقل الوطنية وغيرها من الوكالات ذات الصلة.

وكانت العبارة تحمل 53 راكبا وطاقما مكونا من 12 شخصا و22 مركبة عندما غادرت ميناء كيتابانج في إقليم جاوة الشرقية يوم الأربعاء الماضي.

وغرقت العبارة وهي في طريقها إلى ميناء جيليماتوك في بالي في الساعة 11 و35 دقيقة مساء.

وتوفي ستة أشخاص ومازال 29 آخرون في عداد المفقودين وتم إنقاذ 30 آخرين.