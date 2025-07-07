كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الاثنين، أن الجيش الإسرائيلي جهز هيئة أركان عامة احتياطية في مخبأ محصن خلال الحرب ضد إيران، تحسبا لوقوع خسائر في صفوف هيئة الأركان الحالية.

وأوضحت الصحيفة أنه تم عزل هيئة أركان الظل عن البنية التحتية للاتصالات التقليدية لحمايتها من الهجمات الإلكترونية والجسدية.

وتابعت الصحيفة الإسرائيلية أنه كان من المقرر أن تتولى هيئة الأركان البديلة القيادة فقط في حال فقدان القيادة العسكرية الحالية بالكامل.

وتعد هذه المرة الأولى التي يتم فيها دراسة مثل هذا السيناريو والتصرف بناء عليه وإعداده مسبقا كجزء من التخطيط العسكري للهجوم، مما يشير إلى جدية الاستعدادات للحملة التي استمرت 12 يوما والتي بحثت في ردود الفعل الإيرانية المحتملة على الهجمات الإسرائيلية على المواقع النووية وبرامج الصواريخ الباليستية الإيرانية واغتيال كبار القادة العسكريين الإيرانيين بما في ذلك قيادات الحرس الثوري.

وبحسب صحيفة "تليجراف" البريطانية، تعرضت خمس قواعد عسكرية لهجمات صاروخية باليستية إيرانية خلال الحرب التي استمرت 12 يوما.

وفي إحدى الحالات، أصاب صاروخ مبنى سكني خارج المقر العام للجيش الإسرائيلي في تل أبيب.

ولم تعلن السلطات الإسرائيلية عن هذه الضربات، كما لا يمكن الإبلاغ عنها من داخل إسرائيل بسبب قوانين الرقابة العسكرية الصارمة.