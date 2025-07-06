بوتين: دعمنا أمريكا وزودناها بالأسلحة للاستقلال عن بريطانيا العظمى

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، أن روسيا والولايات المتحدة، اعتادتا العثور على شيء يوحدهما، بما في ذلك عندما دعمت روسيا رغبة الولايات المتحدة في الاستقلال عن بريطانيا.

وقال بوتين، متحدثا عن تاريخ علاقات روسيا مع الولايات المتحدة "كانت لدينا دائما، لفترة طويلة جدا، علاقات لطيفة جدا ومميزة مع الولايات المتحدة. لقد أيدنا رغبتهم في الاستقلال عن بريطانيا العظمى"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف بوتين، "لقد دعمنا تطلعاتهم (الولايات المتحدة) للاستقلال عن بريطانيا العظمى، حتى أننا زودناهم بالأسلحة، وساعدناهم بالمال، وما إلى ذلك، ثم دعمنا الشمال خلال الحرب بين الشمال والجنوب، وهكذا. وبهذا المعنى، وجدنا شيئا يوحدنا".

وأدلى الرئيس الروسي بهذه التصريحات، في جزء غير منشور سابقا من مقابلة لفيلم "روسيا. الكرملين. بوتين. 25 عاما"، الذي أعدته سايدة ميدفيديفا، وبافيل زاروبين، والذي بث على قناة "روسيا" التلفزيونية.

وعرض الفيلم الوثائقي لأول مرة على قناة "روسيا" التلفزيونية في 4 مايو الماضي. ونشر زاروبين لقطات جديدة من المقابلة، اليوم الأحد.