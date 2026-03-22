أعلنت "المقاومة الإسلامية" اللبنانية اليوم السبت عن تنفيذ هجوم على قاعدة زائيف للدفاع الجوي الإسرائيلي في مدينة حيفا، مستخدمة سربا من الطائرات المسيرة الانقضاضية



وجاء الهجوم في تمام الساعة 16:05 بالتوقيت المحلي، في إطار ما وصفته المقاومة بأنه دفاع عن لبنان وشعبه.

وقالت المقاومة في بيانها: "أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير". وأكدت أن العملية استهدفت المواقع العسكرية للعدو في حيفا، في استمرار لسلسلة من العمليات التي تنفذها المقاومة اللبنانية ضد القوات الإسرائيلية.

وتأتي هذه العملية في ظل تصاعد التوترات بين إسرائيل وحزب الله اللبناني، حيث حزب الله خلال السنوات الماضية عدة هجمات مماثلة ضد قواعد عسكرية إسرائيلية.

ويعد هذا الهجوم جزءا من سلسلة إجراءات تهدف إلى الرد على ما تعتبره المقاومة اعتداءات مستمرة على لبنان وأمنه الوطني، في وقت يشهد فيه الشرق الأوسط تصاعدا للأزمات العسكرية والسياسية.