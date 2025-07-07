تركيا: اختناق 8 جنود بغاز الميثان في شمال العراق

قالت وزارة الدفاع التركية في منشور عبر منصة "إكس"، أمس الأحد، إن 19 جنديا تركيا تعرضوا لغاز الميثان خلال عملية بحث في شمال العراق، مما أسفر عن وفاة ثمانية منهم بسبب التسمم، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وتعمل القوات التركية في شمال العراق ضمن عمليات موجهة ضد حزب العمال الكردستاني، الذي يتخذ من جبال قنديل مقرا له.

ويُعد الصراع بين تركيا وحزب العمال الكردستاني، المصنّف كمنظمة إرهابية من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، أحد أطول النزاعات المسلحة المستمرة حتى اليوم.

ومنذ عقود، تسعى الحركة القومية الكردية إلى إقامة دولة مستقلة في المناطق ذات الغالبية الكردية، والتي تشمل أجزاء من تركيا وإيران والعراق وسوريا.