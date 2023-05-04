 الأمم المتحدة: نسعى لجمع 445 مليون دولار لمساعدة نحو 860 ألف سوداني قد يغادرون بلادهم - بوابة الشروق
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الأمم المتحدة: نسعى لجمع 445 مليون دولار لمساعدة نحو 860 ألف سوداني قد يغادرون بلادهم

هديل هلال
نشر في: الخميس 4 مايو 2023 - 3:37 م | آخر تحديث: الخميس 4 مايو 2023 - 3:37 م

صرحت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، اليوم الخميس، إن الأمم المتحدة تسعى لجمع 445 مليون دولار؛ لمساعدة نحو 860 ألف سوداني قد يغادرون بلادهم بحلول أكتوبر.

وبحسب بيان صادر عن المفوضية، قال مساعد المفوض السامي للعمليات رؤوف مازو، إن «الوضع الإنساني في السودان وما حوله مأساوي؛ بسبب نقص الغذاء والماء والوقود، ومحدودية الوصول إلى وسائل النقل والاتصالات والكهرباء، وارتفاع أسعار المواد الأساسية».

وأضاف: «لدى المفوضية وشركاؤها فرق طوارئ قائمة ويساعدون السلطات بالدعم الفني، وتسجيل الوافدين، ورصد الحماية وتعزيز الاستقبال لضمان تلبية الاحتياجات العاجلة».

وتوقعت المفوضية أن تشهد مصر وجنوب السودان أكبر عدد من النازحين، منوهة أن الاشتباكات أدت إلى نزوح ما يزيد عن 330 ألف شخص داخل السودان، ومغادرة أكثر من 100 ألف شخص.

ونوهت أن استمرار القتال والنهب ونقص وسائل النقل، يصعب مغادرة المواطنين للمناطق الخطرة، قائلة إن الوصول إلى الرعاية الصحية تأثر بشكل خطير.

وأكمل المسئول الأممي: «نحن بحاجة ماسة إلى تمويل جديد وفي الوقت المناسب للاستجابة للاحتياجات المتزايدة، الاحتياجات هائلة والتحديات عديدة، إذا استمرت الأزمة فقد يكون السلام والاستقرار في جميع أنحاء المنطقة على المحك».


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