 دول شمال أوروبا تعهد بدعم أوكرانيا «مهما تطلب الأمر» - بوابة الشروق
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دول شمال أوروبا تعهد بدعم أوكرانيا «مهما تطلب الأمر»

د ب أ
نشر في: الخميس 4 مايو 2023 - 1:01 ص | آخر تحديث: الخميس 4 مايو 2023 - 1:01 ص

تعهدت دول شمال أوروبا بتقديم دعم ثابت لأوكرانيا في حربها ضد روسيا وسعيها من أجل الانضمام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) والاتحاد الأوروبي، حسبما أعلن في قمة اليوم الأربعاء.

وجاء في بيان القمة المنعقدة بهلسنكي، والتي شارك فيها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، دون أن يتم الإعلان عن ذلك: "لا تزال دول شمال وروبا ثابتة على التزامها باستقلال أوكرانيا وسيادتها وسلامة أراضيها داخل حدودها المعترف بها دوليا".

وتعهدت فنلندا والسويد والنرويج والدنمارك وأيسلندا خلال المحادثات الدبلوماسية بتقديم "الدعم السياسي والمالي والإنساني والعسكري لأوكرانيا".

وتم استخدام عبارات "مهما تطلب الأمر" و"طالما كان ضروريا" كثيرا، في البيان المشترك ومؤتمر صحفي مع زيلينسكي والرئيس الفنلندي ساولي نينستو وقادة آخرين بشمال أوروبا.

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