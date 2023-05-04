دول شمال أوروبا تتعهد بدعم أوكرانيا مهما تطلب الأمر

تعهدت دول شمال أوروبا بتقديم دعم ثابت لأوكرانيا في حربها ضد روسيا وسعيها من أجل الانضمام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) والاتحاد الأوروبي، حسبما أعلن في قمة اليوم الأربعاء.

وجاء في بيان القمة المنعقدة بهلسنكي، والتي شارك فيها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، دون أن يتم الإعلان عن ذلك: "لا تزال دول شمال أوروبا ثابتة على التزامها باستقلال أوكرانيا وسيادتها وسلامة أراضيها داخل حدودها المعترف بها دوليا".

وتعهدت فنلندا والسويد والنرويج والدنمارك وأيسلندا خلال المحادثات الدبلوماسية بتقديم "الدعم السياسي والمالي والإنساني والعسكري لأوكرانيا".

وتم استخدام عبارات "مهما تطلب الأمر" و "طالما كان ضروريا" كثيرا، في البيان المشترك ومؤتمر صحفي مع زيلينسكي والرئيس الفنلندي ساولي نينستو وقادة آخرين بشمال أوروبا.

كما تعهد قادة دول شمال أوروبا أيضا بدعم انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو.

وفي وقت سابق، أعرب زيلينسكي عن شكره للشعب الفنلندي على دعمه الشامل لبلاده في حربها ضد الغزو الروسي، الذي بدأ في فبراير 2022.

كما أعرب زيلينسكي عن ثقته في أن النجاحات الأوكرانية المستقبلية على أرض المعركة،ستدفع الداعمين الغربيين إلى تقديم طائرات مقاتلة متقدمة تسعى إليها كييف منذ فترة طويلة.

وقال زيلينسكي اليوم في مؤتمر صحفي مع نينستو "أنا متأكد للغاية بشأن الطائرات الحربية لأننا سنشن هجوما مضادا قريبا، وأنا متأكد للغاية أننا سنحصل على طائرات".