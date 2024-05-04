توقيف سوري لقيامه بأعمال إرهابية بشمال شرق لبنان

أعلن الجيش اللبناني، توقيف سوري لقيامه بأعمال إرهابية في بلدة عرسال بشمال شرق البلاد.

وقالت قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، في بيان صحفي أوردته "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم السبت، إنه ضمن إطار التدابير الأمنية التي تقوم بها المؤسسة العسكرية في مختلف المناطق، أوقفت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات في بلدة عرسال سوري مطلوب لقيامه بأعمال إرهابية".

ووفق البيان، أوقفت دوريات من مديرية المخابرات فلسطيني لإقدامه على تأليف عصابة مسلحة تقوم بأعمال سلب وسرقة بقوة السلاح، مشيرا إلى أن الموقوف نفذ نحو 100 عملية سلب في مناطق مختلفة معظمها على طريق المطار ، كما أقدم بتواريخ سابقة على الاتجار بالأسلحة وافتعال إشكالات وإطلاق النار.

وأشار البيان، إلى توقيف ثلاثة لبنانيين لاقدمهم على الاتجار بالأسلحة والذخائر الحربية وتعاطي المخدرات وترويجها.