وزير التنمية المحلية يشارك فى احتفال الطائفة الإنجيلية بعيد القيامة المجيد

شارك اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اليوم في الاحتفال الرسمى الذى أقامته رئاسة الطائفة الإنجيلية بمناسبة عيد القيامة المجيد، بمقر الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة، والذي ترأسه الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، بحضور عدد من الوزراء والمحافظين وكبار رجال الدولة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والشخصيات العامة وأمين رئاسة الجمهورية وراعى الكنيسة الدكتور القس يوسف سمير.

وخلال مشاركة وزير التنمية المحلية في الاحتفالية، حرص علي تقديم التهنئة للدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر والإخوة الأقباط وقيادات الطائفة الإنجيلية بمناسبة احتفالات عيد القيامة المجيد.

وأعرب وزير التنمية المحلية عن تمنياته بأن يعيد الله عز وجل هذه المناسبة على مصرنا العزيزة بمزيد من التقدم والازدهار، وعلى شعبها العظيم بالخير والبركة، داعياً الله أن يرزق مصر الحبيبة بالأمن والأمان والنجاح في ظل القيادة الحكيمة برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وأكد اللواء هشام آمنة، أن مصر ستظل دولة للتسامح والوحدة والمحبة بكل نسيجها الوطنى للشعب المصرى بجميع أبنائه على مر التاريخ.

وتضمن برنامج احتفال رئاسة الطائفة الانجيلية بعيد القيامة المجيد، صلاة افتتاحية، ومجموعة من الترانيم وفقرة للقراءة الكتابية، وكلمة لراعي الكنيسة، كما ألقى الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر كلمة خلال الاحتفالية.