آمال ماهر تتألق بإطلالة فضية في النصف الثاني من حفلها بالسعودية

ظهرت المطربة آمال ماهر، في النصف الثاني من حفلها التي تقام حاليا في Onyx Arena بمدينة جدة، ضمن فعاليات جدة 2024، بتنظيم بنش مارك، بإطلالة جذابة، مرتدية فستان فضي اللون، بعدما ظهرت في النصف الأول بفستان أحمر غامق.

وواصلت ملكة الغناء العربي رحلتها مع الجمهور السعودي، في ليلة لا تنسى وستظل عالقة في أذهان الجمهور، وقدمت أغنية "سكة السلامة" وطالبت الجمهور بالغناء معها.

وقدمت آمال ماهر مجموعة من أغانيها الخاصة منهم؛ أغنية "اللي قادرة"، التي قدمتها في عام 2021، ثم غنت "اتقي ربنا فيا" التي قدمتها في عام 2013، ثم قدمت على المسرح أغنية "رايح بيا فين" التي قدمتها في عام 2011، من ألبوم "أعرف منين".