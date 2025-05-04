وكيل تعليم المنوفية يكرم طالبات حصلن على مراكز عالمية وأفريقية في الجودو والمصارعة والكونغ فو

كرم الدكتور محمد صلاح وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، مجموعة من الطالبات المتفوقات حصدن مراكز متقدمة على المستويين الدولي والمحلي في ألعاب الجودو والمصارعة والكونغ فو، إلى جانب التفوق في مجالات الأدب والموسيقى، خلال زيارته صباح اليوم الأحد، لمدرسة الشهيد المقدم ياسر فريج عيسوي حامد الثانوية الجديدة بنات التابعة لإدارة شبين الكوم التعليمية.

وجاء ذلك في إطار جولاته الميدانية المستمرة لمتابعة سير وانتظام العملية التعليمية؛ تنفيذا لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية، ورافقه خلال الجولة نهى حبيب مدير عام الإدارة، والدكتورة نسمة محمد سيف مستشار المحافظ للبحث العلمي، والدكتور أحمد ناجي وكيل الإدارة، والدكتور سمير الصياد عضو مجلس الأمناء.

وبدأت الزيارة، بحضور طابور الصباح، حيث تابع وكيل الوزارة فقرات الإذاعة المدرسية وتحية العلم والنشيد الوطني، وشهد عرضًا رياضيًا لطالبات المدرسة.

وشهد الحفل تكريم عدد من الطالبات المتفوقات، أبرزهن: ساجدة موسى غنيم، حصلت على المركز الأول أفريقيا في الجودو، والأول عربيًا، والخامس عالميًا، والأول جمهوريًا، وريتال هاني المالطي، حصلت على الأول أفريقيا في المصارعة لفئتي ١٧ و٢٠ عامًا، والأول جمهوريًا، وياسمين أسامة شحاتة حصلت على الأول أفريقيا في الكونغ فو، والأول على مستوى الجمهورية، وحبيبة إبراهيم عبد ربه حصلت على أول المحافظة في كتابة القصيدة، والطالبات رقية ياسر أمين، مارينا هاني عبده، جيسيكا بهاء سمير، أولى المحافظة في العزف الموسيقي على آلة الماندولين.

وفي ختام الجولة، أكد وكيل الوزارة، ضرورة دعم ورعاية المتفوقين والموهوبين في مختلف المجالات، مشيدًا بجهود المدرسة وهيئة التدريس في تحقيق بيئة تعليمية محفزة تبرز إمكانيات الطلاب وتدفعهم نحو التميز.