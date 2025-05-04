كشفت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة حماس، تفاصيل كمين مركب نفذته بحق جنود الاحتلال الإسرائيلي، أمس السبت.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، مساء الأحد، إن عناصرها تمكنوا من استدراج قوة هندسية إسرائيلية لعين نفق مفخخة مُسبقاً، حيث بدأت العملية بالاشتباك مع أفراد القوة.

وأشارت إلى أن «عناصرها أجهزوا على عدد من جنود الاحتلال من مسافة الصفر، وفور تقدم عدد من الجنود لعين النفق تم تفجيرها بهم وإيقاعهم بين قتيل وجريح».

وأوضحت أن عناصرها تقدموا بعد ذلك، واستهدفوا دبابتين إسرائيليتين بقذائف «الياسين 105»، ورصدوا عمليات انتشال القتلى وإجلاء الجرحى من المكان في منطقة مسجد «الزهراء» بحي الجنينة شرق مدينة رفح جنوب القطاع

وفي بيان آخر، ذكرت أن عناصرها تمكنوا من تفجير منزل مفخخ مسبقاً في قوة إسرائيلية راجلة أمس السبت، وأوقعوهم بين قتيل وجريح في منطقة مسجد «الزهراء» بحي الجنينة.

ولفتت إلى أن «عناصرها تمكنوا أمس السبت، من تفجير عبوة مضادة للأفراد في قوة إسرائيلية راجلة قوامها 6 جنود، وأوقعوهم بين قتيل وجريح بذات المنطقة».