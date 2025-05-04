إصابة 13 شخصا بعد رش غاز مهيج خلال حفل راب في برلين

قالت فرقة الإطفاء في ألمانيا إن 13 شخصا أصيبوا - أربعة منهم بإصابات خطيرة- في حفل مجاني أقامه مغني الراب البرليني سمرا في مركز تسوق بعد ظهر يوم السبت.

وقال متحدث باسم فرقة الإطفاء إن شخصا ما رش غازا مهيجا أثناء العرض في مركز تسوق جروبيوس باساجن في منطقة نويكولن. وأعقب ذلك اشتباكات، وأصيب أشخاص بسبب الغاز والاشتباك على حد سواء.

وبعد الحفل، قال سمرا: "شكرا شكرا لكل من حضر. لقد استمتعنا كثيرا. لكنني تلقيت للتو مكالمة تفيد بأن شخصا ما رش رذاذ الفلفل في الحشد. أعتقد أن هذا أمر مؤسف للغاية - فعل مقزز وقذر. آمل ألا يكون أحد قد أصيب"، وذلك في منشور عبر إنستجرام. وشكر فرقة الإطفاء والشرطة.

وكان من المقرر إقامة الحفل المجاني في الساعة 4 مساء (1500 بتوقيت جرينتش) وكان من المتوقع حضور حوالي 700 شخص. ومع ذلك، تظهر مقاطع فيديو للحدث ازدحاما كثيفا، وقالت فرقة الإطفاء إن ما بين ألفي إلى 3 آلاف شخص حضروا. وقدرت الشرطة العدد بحوالي ألف شخص.

وتم إبلاغ فرقة الإطفاء في الساعة 4:25 مساء بشان حادث ووقوع إصابات جماعية، وهو إجراء يسمح لهم بتنظيم الإسعافات الأولية عندما يكون هناك خمسة مصابين أو أكثر.

ووصل حوالي 42 من المستجيبين للطوارئ إلى الموقع.

ولا يوجد من بين المصابين من هو في خطر الموت. وجرى نقل الأشخاص الأربعة الذين أصيبوا بجروح خطيرة والشخصين اللذين أصيبا بجروح طفيفة إلى المستشفى. وقال المتحدث إن سبعة أشخاص آخرين أصيبوا بجروح طفيفة وتلقوا العلاج في مكان الحادث.

وقالت الشرطة في منشور على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" إنها تحقق للاشتباه في إلحاق أذى جسدي خطير.

يشار أن سمرا، فنان لبناني ألماني حائز على جوائز، يقيم في برلين ولديه عشرات الأغاني التي جاءت ضمن أفضل 10 أغاني.