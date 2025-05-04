إصابة مراهقين اثنين في هجوم بمسيرة على كييف

أصيب مراهقان /14 عاما/و /17 عاما/ بجروح جراء سقوط حطام مسيرة على العاصمة الأوكرانية، كييف، بحسب ما قاله تيمور تكاتشينكو المسؤول العسكري الأوكراني في وقت مبكر من اليوم الأحد.

وبالإضافة إلى ذلك، اندلع حريق في الطوابق العليا من مبنى سكني واحترقت سيارات في أجزاء مختلفة من العاصمة، حسبما قال تكاتشينكو على تطبيق تليجرام.

وفي منطقة أخرى، اشتعلت النيران في ثلاثة منازل خاصة. كما احتاجت ثلاث نساء للرعاية الطبية وتلقين العلاج في مكان الحادث.

وفي الوقت نفسه، تحدث عمدة كييف فيتالي كليتشكو عن أربعة أشخاص طلبوا المساعدة الطبية. وقد تلقوا العلاج في مكان الحادث.

ودوت صفارات الإنذار في الأجزاء الشرقية والوسطى من أوكرانيا خلال الليل.

وتقاوم أوكرانيا الغزو الروسي منذ أكثر من ثلاث سنوات.