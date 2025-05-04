أبدى وزير الإسكان شريف الشربيني، الاستعداد لتعديل بعض نصوص مشروع قانون الإيجار القديم في ضوء مقترحات النواب.

وقال خلال كلمته اليوم، باجتماع لجنة الإسكان لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم: "لولا حجم المشكلة ما كان لهذا اللقاء أن يحظى بهذا الزخم، هناك طاقة إيجابية نتجت عن هذا اللقاء، الجلوس بهذا الشكل لمناقشة مشروع قانون، ونحن كحكومة نسعد بأي مقترحات".

وتابع الشربيني أن الإيجار القديم أزمة حقيقية، والطرفان يعانيان، ولابد من إيجاد آلية واقعية للتطبيق، ومن الوارد أن نتفق أو نختلف حول المقترحات، ولكن يبقى الأهم هو التطبيق، فالتطبيق هو جوهر التشريعات".

وبشأن البعد الإنساني، قال الشربيني إن المادة 7 تتضمن مجموعة من التكليفات، ولابد من مشاركة مجتمعية لتفعيلها، لمراعاة البعد الاجتماعي والإنساني لغير القادرين، ومن الممكن أن تظل بعض العقود دون تحرير في حالات تستدعي ذلك.

وأكد وزير الإسكان، السعي نحو تقييم عادل، وقال إن الدولة لم ولن تتأخر في دعم أي حالة مستحقة، سواء بامتداد عقد الإيجار أو بتوفير بديل مناسب، وفيما يتعلق بمصداقية الحكومة، فهناك جهود كبيرة في ما يخص تعويض وتوفير السكن البديل من خلال عدد كبير جدًا من المشروعات.

وتابع: "هناك بدائل، لكننا بحاجة إلى مهلة لبناء عدد من الوحدات التي تلبي احتياجات الحالات المستحقة، خاصة أن عدد الوحدات الخاضعة للإيجار يبلغ 2.5 مليون وحدة، كما أن اللجان المكلفة بتقييم الحالات غير القادرة يجب أن تتضمن مشاركة مجتمعية لضمان تقييم دقيق".

وبشأن حالات تحرير العقود، أكد الوزير أن الأمر مطروح للنقاش، وهو أمر تشاوري بيننا، وهذه الجلسة للاستماع إلى آرائكم، متابعًا: "نجاح القانون مرهون بالتطبيق على أرض الواقع".