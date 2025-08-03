الحوثي تعلن مهاجمة 3 أهداف إسرائيلية في تل أبيب وعسقلان وميناء حيفا

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، الأحد، مهاجمة 3 أهداف في إسرائيل في تل أبيب وعسقلان وميناء حيفا، باستخدام 3 طائرات مسيرة.



جاء ذلك في بيان متلفز تلاه المتحدث العسكري لقوات الجماعة يحيى سريع، ونشره على حسابه بمنصة "إكس".



وقال سريع: "نفذ سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية (الحوثية) ثلاث عمليات عسكرية نوعية، استهدفت ثلاثة أهداف للعدو الإسرائيلي، وذلك بثلاث طائرات مسيرة".



وأوضح أن "عمليتين هاجمتا هدفين عسكريين للعدو الصهيوني في منطقتي يافا (تل أبيب) وعسقلان (جنوب)، فيما استهدفت العملية الثالثة ميناء حيفا (شمال) بفلسطين المحتلة".



وأشار إلى أن تلك العمليات تأتي انتصارا للشعب الفلسطيني "وردا على جرائم الإبادة الجماعية وجرائم التجويع التي يقترفها العدو الصهيوني بحق إخواننا في قطاع غزة، وردا على اقتحام قطعان الصهاينة للمسجد الأقصى وتدنيسهم لباحاته الشريفة".



وقبل ذلك بساعات، أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض طائرة مسيرة، أُطلقت من اليمن وتسببت في تفعيل صفارات الإنذار جنوبي إسرائيل.



وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان نشره على منصة إكس: "في أعقاب صفارات الإنذار، التي تم تفعيلها قبل وقت قصير بشأن اختراق طائرة مسيرة معادية في بني نتساريم، اعترض سلاح الجو طائرة مسيّرة أُطلقت من اليمن".



وأوضحت جماعة الحوثي أنها "لن تتخلى عن واجباته الدينية والأخلاقية والإنسانية تجاه شعبنا الفلسطيني والمسجد الأقصى وإخواننا في غزة".



وقالت إن "الصمت على حرب الإبادة الجماعية بحق إخواننا في غزة عار وخزي سيظل يلاحق الأمة طوال تاريخها، وعواقب الصمت ستكون وخيمة على كل الشعوب والبلدان عاجلا أو آجلا"، على حد ما جاء في البيان.



وأكدت الجماعة أنها "مستمرة في عملياتها الإسنادية حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة".



والأربعاء، أعلنت جماعة الحوثي تنفيذ 3 عمليات عسكرية بـ5 طائرات مسيرة ضد أهداف إسرائيلية في تل أبيب وعسقلان والنقب.



وتشن جماعة الحوثي هجمات متواصلة على إسرائيل دعما لغزة، باستخدام صواريخ وطائرات مسيرة، كما تستهدف السفن المرتبطة بها أو المتجهة نحوها.



وفي 27 يوليو الماضي، قررت جماعة "الحوثي" تصعيد عملياتها العسكرية البحرية ضد إسرائيل عبر "استهداف كافة السفن التابعة لأي شركة تتعامل مع موانئ العدو الإسرائيلي بغض النظر عن جنسية تلك الشركة"، نصرة لقطاع غزة الذي يتعرض لحرب إبادة جماعية منذ 7 أكتوبر 2023.



وبدعم أمريكي تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.



وخلفت الإبادة أكثر من 210 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.