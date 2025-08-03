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حسم التعادل السلبي المواجهة الودية التي جمعت بين الاتفاق السعودي والسد القطري استعداداً للموسم الجديد.

وخيم التعادل على المواجهة المتكافئة والتي لم تخلُ من الفرص التهديفية غير المستغلة هنا وهناك.

وشارك مهاجم منتخب مصر أحمد حسن "كوكا" المنضم حديثاً إلى الاتفاق، في التشكيل الأساسي لفريقه، ولاحت له فرصة تهديفية محققة لكن القائم الأيمن لحارس السد تصدى لتسديدته ليمنعه من التسجيل.

ولغب كوكا الشوط الأول قد أن يتم استبداله في بدايات الشوط الثاني ليشارك ماجد دوران بدلاً منه.

ويستعد الاتفاق - الذي أنهى الموسم الماضي محتلاً المركز السابع - لانطلاقة الموسم الجديد من الدوري حيث يلاقي الخلود في الجولة الأولى، بينما يستقبل الأهلي في الجولة الثانية.

وكان كوكا صاحب الـ 32 عاما قد أنهى تعاقده هذا الصيف مع لوفاهر الفرنسي والذي لعب له لمدة موسم واحدة عقب رحيله عن ريو آفي البرتغالي، علماً بأن مسيرة المهاجم المصري تحفل بعدة محطات منها أولمبياكوس اليوناني وقونيا سبور التركي، وبراجا البرتغالي.