مسيرات إسرائيلية تقصف هدفين في جنوب لبنان دون إصابات

استهدفت طائرات مسيرة إسرائيلية، الأحد، هدفين ببلدة يارون في قضاء بنت جبيل جنوبي لبنان، دون وقوع إصابات، في خروقات جديدة لاتفاق وقف إطلاق النار القائم منذ أواخر 2024.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية إن "محلقتين معاديتين (مسيرتين إسرائيليتين) استهدفتا بقنبلتين حفارة، كانت مركونة في حي الفوارة، في بلدة يارون، ما أدى إلى اشتعالها وتضررها".

وفي خبر آخر، ذكرت الوكالة أن "مسيرة معادية ألقت قنبلة صوتية على حي السلطانة قرب الملعب البلدي بأطراف بلدة يارون، دون وقوع إصابات".

وفي 8 أكتوبر 2023، شنت إسرائيل عدوانا على لبنان تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/ أيلول 2024، ما أسفر عن أكثر من 4 آلاف قتيل ونحو 17 ألف جريح.

وفي 27 نوفمبر 2024، بدأ سريان اتفاق لوقف لإطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، لكن تل أبيب خرقته أكثر من 3 آلاف مرة، ما أسفر عن 266 قتيلا و563 جريحا، وفق بيانات رسمية.

وفي تحد لاتفاق وقف إطلاق النار، نفذ الجيش الإسرائيلي انسحابا جزئيا من جنوب لبنان، بينما يواصل احتلال 5 تلال لبنانية سيطر عليها خلال الحرب الأخيرة.