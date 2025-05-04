مصر تتوج بخمس ميداليات في ثاني أيام البطولة الأفريقية للكونغ فو

توجت لاعبات المنتخب المصري للووشو كونغ فو، بـ5 ميداليات متنوعة، في ثاني أيام منافسات البطولة الأفريقية للكونغ فو والتي تحتضنها القاهرة في نسختها التاسعة بالصالة الدولية بنادي المقاولون العرب.

جاءت ميداليات الفراعنة بواقع 4 ميداليات ذهبية إلى جانب ميدالية فضية.

توجت كل من: ياسمين سليم في وزن 52 كجم، شهد حمدي في وزن 56 كجم، نيجاد العربي في وزن 65 كجم، آية صلاح الدين في وزن 75 كجم، بينما حصدت منة الله محمد حسن الفضية في وزن 70 كجم.

وتنظم مصر البطولة الإفريقية للووشو كونغ فو في نسختها التاسعة بالصالة الدولية بنادي المقاولون العرب خلال الفترة من 3 إلى 5 مايو الجاري بمشاركة 9 دول.

ويشارك في البطولة الأفريقية للووشو كونغ فو نحو 200 لاعب ولاعبة فيما يضم المنتخب المصري 35 لاعبا ولاعبة بواقع 11 ساندا و24 لاعب مودرن وتقليدي.

ويتولى شريف مصطفى رئاسة اللجنة العليا للبطولة فيما يتولى الدكتور أحمد السيد البكاتوشي، المدير التنفيذي للاتحاد، منصب مدير البطولة.