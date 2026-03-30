وزير البترول: استقدام سفن تغييز لضمان استقرار الإمدادات لكل قطاعات الدولة

قال المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، إن النمو المحلي الإجمالي للاقتصاد المصري ارتفع إلى نحو 5.3% خلال النصف الأول من العام المالي 2025-2026.

وأضاف خلال كلمته ضمن فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة «إيجبس 2026»، اليوم الاثنين، أن الدولة تواصل تنفيذ حزمة واسعة من مشروعات البنية التحتية؛ التي تهدف إلى تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي جاذب للاستثمارات.

واستشهد بمشروعات تطوير قطاع الموانئ والنقل السريع والتنمية العمرانية والصناعية، قائلًا إن تلك الجهود يُعززها الموقع الجغرافي المتميز الذي تتمتع به مصر.

وأوضح أن مصر تقع في قلب العالم عند ملتقى 3 قارات، وعلى مقربة من أهم الممرات التجارية والطاقة العالمية، مؤكدًا أن «الموقع المتميز إلى جانب المشروعات التنموية الطموحة، يدعمان دور مصر المتنامي كمركز إقليمي للطاقة».

وأشار إلى توجه الدولة لتعظيم القيمة المضافة من خلال تطوير صناعات استراتيجية مثل البتروكيماويات والأسمدة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، ويعزز مكانة مصر على خريطة الاقتصاد العالمي.

وذكر أن مصر حققت مكانة متقدمة في صناعة الأسمدة التي تعتمد على الغاز كمادة أولوية، موضحًا أنها تأتي في صدارة الدول العربية في إنتاج أسمدة اليوريا.

ولفت إلى امتلاك مصر منظومة بترولية متكاملة؛ تضم معامل تكرير وموانئ استراتيجية على البحرين المتوسط والأحمر، إضافة إلى شبكات نقل متكاملة تتيح تلبية احتياجات السوق المحلي وإعادة التصدير.

وأكد أن «تلك المقومات عززت من فرص التعاون الإقليمي والدولي، لتنويع مصادر الإمدادات وتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير، وتعزيز مكانة مصر كمحور استراتيجي في مجال الطاقة».

وأفاد باستقدام سفن تغييز بطاقة تصل إلى 2.7 مليار قدم مكعب/يوميا، بما يضمن استقرار الإمدادات لكل قطاعات الدولة.