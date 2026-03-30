اتهام جندي أمريكي بسرقة أسلحة من قاعدة عسكرية

ذكرت وسائل إعلام أمريكية، نقلا عن مصادرها في المحكمة، اليوم الاثنين، أن جنديًا من مشاة البحرية الأمريكية أدين بتهمة سرقة وإعادة بيع أسلحة من قاعدة «كامب باندلتون»، في ولاية كاليفورنيا.

وأفادت صحيفة «لوس أنجلوس تايمز» أن الجندي، الذي كان متمركزا سابقا في القاعدة المذكورة، رهن الاحتجاز حاليا في مؤسسة إصلاحية فيدرالية، ويتهم بسرقة أسلحة بهدف الاتجار بها لاحقا.

ووفقا للتقرير، فإن العريف أندرو أماريلاس استغل منصبه كأخصائي تقني في مدرسة المشاة التابعة للقاعدة الواقعة في مقاطعة سان دييجو، للقيام بعمليات سرقة للممتلكات العسكرية خلال الفترة الممتدة بين فبراير 2022 ونوفمبر 2025.

وأشارت الصحيفة، نقلا عن مصادر رسمية، إلى أن العسكري كان ينقل الأسلحة المسروقة إلى ولاية أريزونا، مسقط رأسه، لبيعها لمتواطئين معه.

وبحسب التحقيقات، تمكن أماريلاس من سرقة صاروخ واحد على الأقل من منظومة «جافلين» المضادة للدروع، بالإضافة إلى صناديق تحتوي على ذخائر من عيارات M855A1 وM80A1 وM855. وفي إحدى الحالات، عرض على أحد المتواطئين 30 صندوقا من الذخيرة (حوالي 25 ألف طلقة).

وأوضحت الصحيفة أن الجندي تمكن من سرقة وبيع 66 صندوقا من الذخيرة خلال أسبوعين تقريبا، وأن جزءا من هذه الذخائر تم شراؤه من قبل عملاء سريين تابعين للسلطات من المتواطئين مع المتهم.