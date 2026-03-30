 براءة الراقصة ياسمين سامي المعروفة بـ بوسي من تهمة بث محتوى خادش للحياء
الإثنين 30 مارس 2026 4:36 م القاهرة
براءة الراقصة ياسمين سامي المعروفة بـ بوسي من تهمة بث محتوى خادش للحياء

أحمد محفوظ
نشر في: الإثنين 30 مارس 2026 - 4:08 م | آخر تحديث: الإثنين 30 مارس 2026 - 4:08 م

قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، ببراءة الراقصة ياسمين سامي والمعروفة بـ"بوسي"، في اتهامها بالتعدي على القيم الأسرية ونشر محتوى خادش للحياء العام.

وأحالت النيابة العامة، المتهمة ياسمين سامي والمعروفة بـ"بوسي" -مخلي سبيلها- إلى المحاكمة الجنائية أمام المحكمة الاقتصادية، في اتهامها بنشر محتوى خادش للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت النيابة العامة قررت إخلاء سبيل الراقصة بوسي بعد الاستماع لأقوالها، على ذمة التحقيقات.

ونفت الراقصة بوسي خلال التحقيقات، امتلاكها أي حسابات بنكية أو محافظ إلكترونية، مؤكدة عدم وجود أي تعاملات مالية من هذا النوع، وذلك في إطار التحقيقات الجارية بشأن الواقعة.

