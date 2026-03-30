الصدر يدعو لتظاهرات عراقية رفضًا للهجمات والمطالبة بالسلام 

دعا زعيم التيار الوطني الشيعي مقتدى الصدر، العراقيين بكل طوائفهم إلى التظاهر، السبت المقبل، "استنكارا للعدوان الإسرائيلي الأمريكي وللمطالبة بإحلال السلام في المنطقة".

وفي بيان نشره على حسابه بمنصة شركة "إكس" الأمريكية، الاثنين، قال الصدر: "أدعو الشعب العراقي بكل طوائفه وانتماءاته للتظاهر في كل محافظات العراق الحبيب في يوم السبت القادم من أجل استنكار العدوان الصهيو أمريكي وللمطالبة بإحلال السلام في المنطقة برمتها".

وأردف: "على أن تكون مظاهرة سلمية ذات تنظيم عالي المستوى من جميع النواحي وأهمها السلمية الوحدة الهتافات، ولا يرفع فيها إلا العلم العراقي فقط لا غير".

وتابع: "على أن يكون موعد التظاهرة في يوم السبت القادم وفي الساعة الرابعة والنصف وإلى غروب الشمس من نفس اليوم، ليرجع الجميع سالمين غانمين مشكورين إلى منازلهم بفضل الله ورحمته".

وطالب الصدر، الجهات المختصة القيام باللازم، وفق ذات البيان.

وتأتي دعوة الصدر بعد تعرض العديد من الأهداف العراقية لقصف، أسفر عن قتل العشرات، وخاصة من عناصر هيئة الحشد الشعبي التي تعد جزءا من المنظومة الأمنية في البلاد.

وتتهم الولايات المتحدة فصائل ضمن الحشد بالارتباط بطهران، بالتزامن مع إعلان فصائل عراقية ضمن ما يُعرف بـ"المقاومة الإسلامية" تنفيذ عمليات عسكرية ضد قواعد أمريكية.

ومنذ 28 فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران، خلفت ما لا يقل عن 1500 قتيل، أبرزهم المرشد الأعلى السابق علي خامنئي، وترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيَّرات باتجاه إسرائيل.

كما تشن إيران هجمات على ما تقول إنها قواعد ومصالح أمريكية بدول عربية، لكن بعضها أسقط قتلى وجرحى وأضر بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة، مطالبة بوقف الاعتداءات.