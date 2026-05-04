أكثر من مليوني يورو حصيلة سرقة من بنك في ألمانيا

بعد نحو ثلاثة أشهر من اقتحام بنك في مدينة شتور الألمانية، أعلنت الشرطة الآن قيمة الأضرار.

وذكر متحدث باسم الشرطة اليوم الاثنين أن الجناة المجهولين استولوا على أكثر من مليوني يورو.

ونشرت الشرطة صورا لمقتنيات ثمينة سُرقت خلال عملية السطو التي وقعت في 13 فبراير الماضي من 14 خزنة أمانات، أملا في الحصول على معلومات جديدة. وقال المتحدث إنه من المحتمل أن تكون بعض هذه المقتنيات قد عُرضت على تجار للشراء.

وبحسب الشرطة، دخل الجناة إلى قبو بنك "فولكس بنك" عبر منفذ إنارة، وقاموا بإفراغ 14 خزنة أمانات. وشاهد شهود ثلاثة رجال يرتدون ملابس عمل زرقاء. ومن المرجح أنهم فروا بعد الجريمة على متن سيارة سوداء. ولم يكن المحققون قد أعلنوا في البداية عن حجم الخسائر.

ودعت الشرطة إلى الإدلاء بأي معلومات بشأن الجناة أو المقتنيات المسروقة، وذلك عبر الاتصال هاتفيا بإدارة التحقيقات الجنائية المركزية في ديبهولتس، أو بشكل مجهول عبر بوابة البلاغات الإلكترونية.