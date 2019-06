هنأ وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني أليستر بيرت، دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وقال الوزير البريطاني، عبر صفحته الرسمية على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، مساء الثلاثاء، «عيد سعيد لكل أصدقائي وزملائي من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا».

وأعلنت دار الإفتاء المصرية، مساء أمس الاثنين، نتيجة استطلاع هلال شوال لعام 1440 هجريًا بعد صلاة المغرب، قائلة إن اليوم الثلاثاء المتمم لشهر رمضان الكريم، وغدًا الأربعاء أول أيام عيد الفطر.

To friends and colleagues from many years involved in North Africa and the Middle East - #eidmubarak2019