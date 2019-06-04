وزير المالية الألماني يرفض انتقادات الأوساط الصناعية للسياسة الاقتصادية والضريبية للحكومة

رفض وزير المالية الألماني أولاف شولتس الانتقاد الشديد من جانب الأوساط الصناعية بألمانيا للسياسة الاقتصادية والضريبية التي تتبعها الحكومة الاتحادية.

وقال شولتس الذي يشغل أيضا منصب نائب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم الثلاثاء في يوم الصناعة بالعاصمة الألمانية برلين: "أساس التاجر التذمر"، مؤكدا أنه لا يمكن أن يتعلق الأمر دائما بـ "ما يتم تمنيه".

ووصف الوزير الاتحادي زيادة الانفاق الحكومي على البحث العلمي وكذلك الدعم الضريبي المخطط له للابحاث بالشركات بأنها أوجه نجاح حققتها الحكومة.

وعارض شولتس مجددا خفض الضرائب الشديد الذي يتم المطالبة به من جانب أوساط اقتصادية، موضحا أن ذلك لا يمكن أن يسير دون دين عام إضافي.

ودعا الوزير الألماني المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك بالائتلاف الحاكم بألمانيا للعودة إلى العمل الموضوعي بالحزب بعد الاضطرابات التي مر بها.

وشدد شولتس على ضرورة أن تعمل ألمانيا لأجل تحقيق أوجه تقدم في أوروبا في السياسية الأمنية والخارجية مثلا أو في تعزيز اليورو، ودعا مجددا أيضا لوضع حد أدنى من الضرائب للشركات الكبرى.