الوطنية للصحافة: 8 حالات اشتباه وإصابة بكورونا بالمؤسسات الصحفية القومية

أعلنت الهيئة الوطنية للصحافة، أنه فى ضوء الجهود المبذولة التى تقوم بها بالتعاون مع لجان إدارة الأزمة بالمؤسسات الصحفية القومية لمتابعة حالات الاشتباه والاصابة بفيروس كورونا المستجد للعاملين بها وتوفير الرعاية الطبية العاجلة للحالات المستحقة عن اليوم الخميس.

وأضافت الهيئة، أنه تم اشتباه وإصابة ٨ زملاء من العاملين فى مؤسسات وكالة أنباء الشرق الاوسط والأهرام والقومية للتوزيع، وروزاليوسف، وأخبار اليوم، ودار المعارف، وتم تحويلهم جميعا إلى المستشفيات وإجراء الفحص الطبى عليهم.

وتابعت:" عزل حالتين منهم فى المستشفى بعد ثبوت احتياجهما لرعاية طبية متقدمة وفقا للفحص الطبى، وعزل حالتين آخرين بالمنزل مع منحهما بروتوكول العلاج المقرر من قبل وزارة الصحة وتعريفهما بقواعد بروتوكول العزل المنزلى، لافتة إلى أن باقي الحالات تم تحويلهم إلى المستشفيات تحت الفحص والمتابعة لتحديد احتياجاتهما والتأكد من ثبوت الإصابة أو عدمها وجارى التنسيق لتوفير ما يلزم".

ومن جهة أخرى، قالت إنه بمتابعة لجنة الأزمة في مؤسسة الأهرام تم الاشتباه في إصابة ٨ زملاء بإدارات التحرير والاعلانات والتوزيع ، وتم اعطائهم العلاج و خطابات إجراء أشعة وتحاليل للتأكد من إصابتهم من عدمه، كما ثبت حالتى إصابة، وأجرى سائق بإدارة النقل مسحة بمعرفته، وبالنسبة لإحدي الحالات التي تم الاشتباه في إصابتها أمس تمكنت اللجنة من إدخاله مستشفى حميات اشمون، ولم يتأكد اصابته من عدمه.

كما توجه زميل أيضا لمستشفى السكة الحديد وخلال تواجده تم حجزه بالعناية بالمستشفى، وتعافي أحد الزملاء بشكل تام وكان قد أصيب منذ ٣ اسابيع وأجرى مسحة من خلال نقابة الصحفيين وثبت اصابته ، وتم حجره بالمنزل وقد أجرى التحاليل اللازمة والأشعة والتى اثبتت أنه تعافى.

وتكفلت الهيئة، لكافة تكاليف العزل ودفع الفاتورة بالكامل فى المستشفيات وإجراء الكشوف والفحوصات والاشعة المقطعية والفحوصات الاخرى لجميع الحالات التى تم تحويلها للمستشفيات ، من العاملين فى المؤسسات الصحفية القومية " صحفيين ، عمال، اداريين " على حساب الهيئة وتتابع الحالات اولا بأول .

وشكلت الهيئة، إدارة أزمة تعمل طوال الأربع وعشرين ساعة ، وتتواصل مع رؤساء مجالس الإدارات ورؤساء الأزمة بالمؤسسات، وتصدر تقارير يومية لمتابعة الحالات.

وأوضحت الهيئة، أنه قامت المؤسسات الصحفية أمس واليوم الخميس، بشراء المستلزمات الخاصة بالتعقيم والتطهير ، من الدعم المقدم من الهيئة وقيمته 100 ألف جنيه لكل مؤسسة ، وتم تطهير مؤسسات الهلال والتحرير وروزاليوسف والمعارف والوكالة والأهرام وأخبار اليوم والشركة القومية، ويتم التطهير للمرة الثانية خلال أيام.