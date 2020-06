مفاجآت كبيرة كشفت عنها ادارة مهرجان كان السينمائي الدولي بقيادة بيير ليسكور رئيس المهرجان و تييري فريمو المندوب العام ،لدى اعلان قائمة افلام الاختيار الرسمى للدورة ال73 لعام 2020 التي تم إلغاؤها بسبب انتشار فيروس كورونا " COVID-19 "

فى مقدمتها أن الأفلام التى تم اختيارها ستأخذ علامة شرف من المهرجان وذلك في محاولة لتعزيز أوراق اعتماد توزيعها بشكل أفضل و أسهل، وايضا ستكون ورقة دعم لها عند عرضها بالمهرجانات الاخرى ، في خريف هذا العام وما بعده، باستثناء مهرجان فينيسيا السينمائي.كما ستعرض بعض هذه الافلام العام المقبل على شاشة كان .

وقد تم اختيار اكثر من 50 فيلمًا من بينها الفيلم المصري "سعاد" للمخرجة أيتن أمين، وهو ما يعد مفاجأة اخرى، والفيلم تدور أحداثه بعد انتحار سعاد، حيث تشرع أختها الصغرى في رحلة بحثًا عن إجابات. يسعى الفيلم إلى تقديم تجربة سينمائية واقعية للغاية تكشف عن ضعف الديناميكيات الاجتماعية القاسية، والتي أدت إلى انتحار فتاة صغيرة.

الفيلم من إنتاج التونسية درة بوشوشة ومحمد حفظى ، وفاز بأكثر من جائزة بقيمة 30 ألف دولار، في مرحلة التطوير بمهرجان "الجونة" السينمائي الدولي في دورته الثانية.​

كما تضمنت قائمة الاختيارات الرسمية افلام The French Dispatch اخراج ويس أندرسون، و

Ammonite اخراج فرانسيس لي، وSummer of ’85 اخراج فرانسوا أوزون، وTrue Mothers - اخراج نعومي كاواسي، و Small Axe اخراج ستيف ماكوين، وHeaven اخراج إم سانج سو، و

Peninsula اخراج سانج هو يون، و Aya and the Witch ،و جورو ميازاكي، وSoul اخراج بيتر دوكتير ، وAnother Round اخراج توماس فينتربرج، و Last Words اخراج جوناثان نوسيتر

(Jonathan Nossiter اخراج دانا مايوين، وForgotten We'll Be اخراج فرناندو تروبا، و

Des Hommes اخراج لوكاس بيلفو، وPassion Simple اخراج دانييل أربيد، و Good Man - اخراج ماري كاستل ،وThe Things We Say, the Things We Do اخراج - إيمانويل موريت، و

John and the Hole اخراج باسكوال سيستو، وLimbo اخراج بن شاروك، وHere We Are اخراج - نير بيرجمان، وRouge اخراج فريد بنتومي، Sweat اخراج ماجنوس فون هورن، و

Teddyاخراج لودوفيك وزوران بوخرمة، وUn médecin de nuit اخراج إيلي وجيمان، Enfant Terrible اخراج أوسكار روهلر، و Nadia, Butterfly اخراج باسكال بلانت، وEight and a Half

Falling اخراج فيجو مورتنسين، وPleasure اخراج نينجا ثايبرج، وSlalom اخراج شارلين فافير

،و The Truffle Hunters اخراج مايكل دويك وجريجوري كيرشو، وCasa de Antiguidades - اخراج جواو باولو ميراندا ماريا، وBroken Keys اخراج جيمي كيروز، وIbrahim اخراج سمير قواسمي، وNaked and Afraid اخراج دانيال روزنبرج، وGagarine اخراج فاني لياتارد وجيريمي ترويله، و

Si Le Vent Tombe - نورا مارتيروسيان

On the Way to the Billion - ديودو حمادي

Days at Raqqa - زافييه دي لوزان

Cévennes - كارولين فيجنال

French Tench - برونو بوداليديس

Un Triomphe - إيمانويل كوركول

Le Discours - لوران تيرارد

L’Origine du Monde - لوران لافيت

Flee - جوناس بوير راسموسن

و أشار تيري خلال المؤتمر الصحفي إلى أن التنوع كان الهدف الأساسي من هذه الدورة.