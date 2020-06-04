تأجيل اجتماعات لجنة في الكنيست بعد إصابة نائب إسرائيلي بكورونا

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أعلن متحدث باسم الكنيست، أنه سوف يتم تأجيل اجتماعات لجنة في البرلمان الإسرائيلي بعد أن تأكدت إصابة أحد النواب بفيروس كورونا.

وصدرت التوجيهات لجميع أعضاء الكنيست بعدم الحضور إلى مكان عملهم في القدس إلا في حالة الضرورة.

وأعلن النائب سامي أبو شحادة، عضو حزب القائمة العربية المشتركة، عبر تويتر أمس الأربعاء أن الفحوص أظهرت إصابته بالفيروس.

وكتب: "أدعو كل من اقترب مني أن يخضع للعزل والفحص. أطلب من الجميع الالتزام بتعليمات وزارة الصحة".

وأضاف: "يجب أن نستوعب جميعا أن المعركة لم تنته بعد. الفيروس لا يزال موجودا بيننا، والعودة إلى روتين طبيعي تساعد الفيروس على الانتشار بشكل كبير وسريع".

ومن المقرر أن يجري المدير العام للكنيست مشاورات مع ممثلي وزارة الصحة لمناقشة الخطوات التي يجب اتخاذها.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن سائق أبو شحادة سبق تشخيص إصابته بالفيروس.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلي اليوم الخميس أن وزارة الصحة سجلت إجمالي 17377 حالة إصابة بكورونا حتى الساعة 1858 مساء أمس الأربعاء، بينهم 291 حالة وفاة. وتماثل 14983 شخصا من هؤلاء المصابين للشفاء.