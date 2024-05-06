مرشحة للرئاسة الأمريكية: مقاطعة ستاربكس نزلت بأسهم الشركة إلى الحضيض

قالت المرشحة للرئاسة الأمريكية عن حزب الخضر جيل ستاين، إن الاستقرار في الشرق الأوسط مهم للولايات المتحدة، لافتة إلى أن «إنهاء حالة الحرب في غزة، يوفر أموال الكونجرس التي تُنفق على التدمير في كل أنحاء العالم».

وأضافت خلال لقاء لبرنامج «مساء DMC»، الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال عبر فضائية «DMC»، مساء الاثنين: «الشعب الأمريكي يدرك ما يحدث، ولا يرغب في حرب مستدامة ومجزرة وإبادة جماعية في غزة».

واستشهدت باستطلاع للرأي أفاد بأن 68% من الشعب الأمريكي يؤيدون إجراء مفاوضات بين حماس وإسرائيل، معقبة: «الرقم يتزايد في استقضاء تلو الآخر، فالشعب الأمريكي منزعج ويعيش حالة من الرعب».

وذكرت أن مقاطعة «ستاربكس» كانت عنصرًا مهمًا في انهيار تلك العلامة التجارية، مضيفة: «نزلت الأسهم الخاصة بهم إلى الحضيض، وعلى المستوى الشخصي كان لي صوت في تلك المقاطعة».

ولفتت إلى أن «المواطنين في كل أنحاء البلاد يطالبون بوقف تلك المجزرة والآلة الحربية الإسرائيلية فورًا»، منوهة أن تخصيص 90 مليون دولار للحروب يجعل بلادها «أقل أمنًا وأكثر فقرًا».