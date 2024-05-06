مرشحة للرئاسة الأمريكية: الغزو البري لمدينة رفح امتداد للمجزرة الإسرائيلية في غزة

قالت المرشحة للرئاسة الأمريكية عن حزب الخضر جيل ستاين، إن الغزو البري لمدينة رفح الفلسطينية سيكون بمثابة امتداد للمجزرة الإنسانية التي قامت بها إسرائيل في قطاع غزة، على مدار الأشهر الماضية.

وأضافت خلال لقاء لبرنامج «مساء DMC»، الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال عبر فضائية «DMC»، مساء الاثنين، أن الغزو البري لمدينة رفح سيكون كارثة، وسيغذي عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

وأشارت إلى أن موقف مصر كان واضحًا من الاجتياح البري للمدينة الفلسطينية وأكدت أنه بمثابة «خط أحمر»، منوهة أنه «يهدد اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل».

وذكرت أن «الولايات المتحدة لديها تاريخ طويل من الدفاع عن إسرائيل»، مضيفة: «واشنطن تتعامل مع إسرائيل كالسفينة الحربية التي لا يمكن أن تغرق في الشرق الأوسط، باعتبار أنها تضمن سريان البترول إلى أوروبا».

وشددت على أهمية اتخاذ واشنطن موقفًا من الحرب على غزة ووقفها، معقبة: «الولايات المتحدة دخلت في صراع منذ كارثة 11 سبتمبر، خضنا حربًا تلو الأخرى وكانت كارثية، وملايين الناس راحت حياتهم هباء؛ بحثًا عن أسلحة الدمار الشامل التي لم تكن موجودة».