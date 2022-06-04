سوريا تندد بالتصريحات التركية بشأن إقامة منطقة آمنة شمال البلاد

نددت الحكومة السورية بالتصريحات التركية الأخيرة بشأن إقامة منطقة آمنة في شمال سوريا، ووصفتها بأنه انتهاك لسيادة ووحدة وسلامة أراضي سوريا وتتناقض مع تفاهمات ومخرجات مسار أستانا.



وقال مصدر رسمي في بيان صادر عن وزارة الخارجية السورية على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم السبت إن "الجمهورية العربية السورية تتابع التصريحات العدوانية للنظام التركي بشأن إنشاء ما يسمى "المنطقة الآمنة شمال سورية" والاعتداءات المتكررة والمستمرة على الأراضي السورية والتي أودت بحياة عدد من المواطنين الأبرياء".



وأكد المصدر أن "التهديدات العدوانية للنظام التركي تشكل انتهاكاً سافراً للقانون الدولي ولسيادة ووحدة وسلامة أراضي سوريا، وتتناقض مع تفاهمات ومخرجات مسار أستانا".



ويواصل الجيش التركي وفصائل المعارضة السورية الموالية له حشد قواتهم في مناطق اعزاز وجرابلس بريف حلب الشرقي، ومنطقة تل أبيض بريف الرقة الشمالي، ومنطقة رأس العين بريف الحسكة الشمالي الغربي، لش عملية عسكرية للسيطرة على مناطق تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد).



وذكرت مصادر عسكرية في المعارضة السورية، أن العملية العسكرية التركية ربما تنطلق خلال أيام.



وقالت المصادر في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن فصائل المعارضة والجيش التركي أنهت كامل استعداداتها وبانتظار ساعة الصفر على عدة محاور.