 احتجاز طائرة ركاب روسية في سريلانكا بسبب العقوبات - بوابة الشروق
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احتجاز طائرة ركاب روسية في سريلانكا بسبب العقوبات

د ب أ
نشر في: السبت 4 يونيو 2022 - 2:25 ص | آخر تحديث: السبت 4 يونيو 2022 - 2:25 ص

احتجزت السلطات في سريلانكا، طائرة ركاب روسية تابعة لشركة «إيرفلوت»؛ بسبب العقوبات الدولية المفروضة على موسكو نتيجة لغزو أوكرانيا.

واستدعت وزارة الخارجية الروسية سفيرها لدى سريلانكا يوم الجمعة، قائلة إن الدولة يجب أن توضح الموقف بأسرع وقت ممكن.

وكان من المفترض أن تقل الطائرة وهي من طراز «إير باص إيه 330» سائحين روس لإعادتهم إلى روسيا، ولكن تم احتجازها في مطار كولومبو يوم الخميس حتى يوم 16 يونيو على الأقل.

وتردّد أنّ هذه الخطوة جاءت نتيجة قرار صادر من محكمة بناء على طلب من شركة تأجير ايرلندية تزعم أن الطائرة تابعة لها.

وقالت شركة «إيرفلوت» - الجمعة - إنها تبذل جهودها لإعادة الركاب العالقين في سريلانكا، وعلّقت بيع التذاكر الجديدة.

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