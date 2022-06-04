مصرع ربة منزل وإنقاذ 6 آخرين في انقلاب سيارة بترعة المريوطية

لقيت ربة منزل مصرعها، بينما تم إنقاذ 4 من أبنائها و2 من ذويها دون إصابات، في انقلاب سيارة ملاكي بترعة المريوطية بدائرة مركز شرطة أبو النمرس جنوب محافظة الجيزة، ونقلت الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة.



وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد بسقوط سيارة ملاكي بترعة المريوطية بدائرة مركز شرطة أبو النمرس، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومه بقوات الإنقاذ النهري لمحل الحادث.



وتبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي يستقلها أم و4 من أبنائها و2 من ذويها اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب فى انقلاب السيارة، ومصرع السيدة، وتمكنت القوات من إنقاذ الباقين دون إصابات.



نقلت الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.