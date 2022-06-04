سوريا: انقطاع الكهرباء عن بلدة وقراها بشمال شرق البلاد جراء قصف تركي

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أفاد تقرير سوري بانقطاع التغذية الكهربائية عن بلدة وقراها شمال شرق البلاد؛ جراء قصف للقوات التركية، صباح اليوم السبت.

وأشارت الوكالة العربية السورية للأنباء "سانا" إلى "انقطاع التغذية الكهربائية عن بلدة تل تمر وقراها (الواقعة بريف محافظة الحسكة بشمال شرق سوريا) نتيجة اعتداء قوات الاحتلال التركي بالقذائف على خط توتر 66 ك-ف المغذي للمحطة فجر اليوم".

من جهتها، أفادت مصادر مقربة من القوات الحكومية السورية لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ" بإصابة ستة عناصر من الجيش السوري في قصف استهدفهم بقرية أم الكيف غرب بلدة تل تمر مصدره فصائل المعارضة الموالية لتركيا، ذاكرة أن إصاباتهم خفيفة ومتوسطة.

وتتداخل خطوط السيطرة في مناطق ريف محافظة الحسكة الشمالي الغربي بين فصائل المعارضة الموالية لتركيا وقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، وتتواجد نقاط للجيش السوري على طول أوتوستراد حلب القامشلي دون وجود مناطق سيطرة لهم.

وتسيطر قوات "قسد" على أغلب مناطق محافظة الحسكة وتتجهز فصائل المعارضة السورية والجيش التركي لبدء عملية عسكرية ضد قوات قسد في المحافظة.