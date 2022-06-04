تحرير 1797 محضرا تموينيا خلال شهر مايو بدمياط

قال المحاسب علي الغزاوي وكيل وزارة التموين بدمياط، إن الحملات التموينية، التي شنتها المديرية، خلال شهر مايو 2022 ميلادية، أسفرت عن تحرير 1797 محضرا أهمهم مكافحة الغش التجاري، وسلع مجهولة المصدر ومحاضر للبيع بأزيد من السعر المقرر، والسلع الأساسية من السكر والأرز والدقيق والزيت.

وأوضح "الغزاوي"، في بيان أصدرته مديرية التموين، اليوم السبت، أن حملة اليوم، أسفرت عن تحرير 4 محاضر ضد مخابز بلدية لإنتاج خبز ناقص الوزن، يستحق عنه فروق أسعار لهيئة السلع التموينية عن كامل حصة المخبز بضعف قيمة العجز في الميزان، وتحرير 3 محاضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ويستحق عنه غرامة تسدد لصالح هيئة السلع التموينية، وتحرير 22 محضرا لعدم إعلان عن الأسعار في مكان ظاهر للجمهور بواجهة المحل، وتحرير 18محضرا لعدم استخراج شهادة صحية، تؤكد خلو العامل من الأمراض المعدية في المحال والمطاعم الغذائية، وتحرير 4 محاضر غش تجاري لعرض سلع للبيع غير مطابقة للمواصفات القياسية، حيث تم سحب عينات وتم إرسالها لمعمل الكيمياء، وأفاد بمخالفتها للمواصفات القياسية، وتم تحرير 51 محضرا.

وأضاف "الغزاوي"، أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بتكثيف الرقابة على الأسواق والمخابز والمحلات العامة لمحاربة الجشع ومنع الاحتكار والمغالاة في الأسعار.