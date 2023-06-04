أعلن الدكتور عبد الحميد شرف، مستشار رئيس جهاز التعبئة والإحصاء، عن بلوغ تعداد سكان جمهورية مصر العربية بحلول الساعة العاشرة صباح السبت؛ 105 ملايين نسمة.

وأشار خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن» مع الإعلامي سيد علي، المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم» مساء السبت، إلى ارتفاع أعداد المواليد الجدد؛ بمعدل مليون طفل خلال مدة زمنية بلغت «245» يومًا.

وأشار إلى سعي الدولة إلى محاولة تدارك آثار تلك الأزمة باستخدام أكثر من آلية لمعالجتها، منها أخيرًا تخصيص لجنة للسكان ضمن المحور المجتمعي، لافتا إلى تراجع مؤشر معدلات الإنجاب إلى 2.85 العام الجاري قياسا بـ 3.5 خلال عام 2014.

وكشف عن استهداف الدولة الوصول إلى معدل إنجاب 1.6 لكل امرأة بحلول عام 2042، موضحا أن الوضع الراهن يتطلب مضاعفة معدل النمو الاقتصادي بمقدار 4 مرات النمو السكاني؛ لمواجهة هذه المشكلة، مشددا على أهمية تضافر جهود جميع أفراد المجتمع والإعلام مع الدولة لضبط معدلات الزيادة السكانية.

ولفت إلى اهتمام جهاز التعبئة والإحصاء؛ باستعراض وتقديم جميع المؤشرات والإحصائيات في المجالات كافة، لا سيما متابعة نسب المواليد الجدد والوفيات، وذلك في إطار التنسيق مع وزارتي التخطيط والصحة.