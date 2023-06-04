أعلن حاكم إقليم دارفور الواقع غربي السودان الإقليم منطقة منكوبة، مشيرًا إلى تعرض المدنيين في كُتم والجنينة لانتهاكات مروعة، وذلك حسبما أفادته فضائية «العربية»، في خبر عاجل لها، مساء الأحد.

وفي وقت سابق، نفت القوات المسلحة السودانية، اليوم الأحد، سقوط مدينة كتم بولاية شمال دارفور في أيدي قوات الدعم السريع.

وقالت في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «القوات المسلحة تؤكد أنه لا صحة لما تردد عن سقوط مدينة كتم بولاية شمال دارفور في أيدي المتمردين».

واندلعت صباح اليوم، اشتباكات عنيفة في أحياء جنوبي الخرطوم بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وقال شهود عيان، لفضائية «سكاي نيوز عربية»، إن منطقة المهندسين وبعض أحياء أم درمان القديمة علاوة على أحياء في جنوب الخرطوم شهدت قتالا عنيفا، مساء السبت، بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع استخدمت فيه المدفعية إلى جانب الأسلحة الخفيفة.

وأكد صحفيون أن مدينة «كُتم» في شمال دارفور، عرفت أيضا مواجهات أسفرت عن مقتل مدنيين.

والسبت، أعلنت نائبة مدير إدارة المتاحف في السودان إخلاص عبد اللطيف، أن قوات الدعم السريع سيطرت على المتحف القومي في الخرطوم، وسط مخاوف على سلامة القطع الأثرية المهمة بما في ذلك المومياوات، وسط الحرب الدائرة.

وقالت إن عناصر من قوات الدعم السريع، التي تخوض قتالا مع الجيش منذ أسابيع، دخلت المتحف، الجمعة، وحثت على «حماية تراث البلاد».

وأضافت أن العاملين بالمتحف ليسوا على علم بالوضع داخله لأنهم توقفوا عن الذهاب إلى مقر عملهم، بعد اندلاع الصراع فجأة في 15 أبريل، الذي أجبر الشرطة التي تحرس المنشأة على الانسحاب.